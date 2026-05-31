跨省维权︱190元网购榴梿恶意退款 商家遭死亡恐吓

河南濮阳商家「程大叔」不满一笔190元（人民币，下同）冰冻榴梿定单被恶意退款，两度驱车跨省维权，甚至翻垃圾桶搜证，引发全网关注。程大叔近日透露，其淘宝、抖音帐号接连收到死亡威胁，目前已报警。

帐号接「杀家人」字眼

《红星新闻》报道，4月26日，程大叔在淘宝商舖卖出一单190.71元的冰冻榴梿果肉后，却被买家以果肉「发霉长毛」为由申请「仅退款」。

买家所附发霉照片明显造假且拒绝配合核实，程大叔为自证清白，两度开车从河南濮阳赶赴山东德州，往返1600公里、自费5000余元维权。最终，当地警方对买家袁某某作出行政拘留7天的处罚。

程先生在买家住处附近的垃圾桶内找到自家榴莲包装袋。新京报

程先生在买家住处附近的垃圾桶翻找。新京报

程先生在买家住处附近的垃圾桶内找到自家榴莲包装袋。新京报



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本以为事件告一段落，但近日程大叔透露，他的淘宝、抖音等平台后台接连收到人身威胁。截图显示，一名网友向他发送私信称，「敢立案那女孩，我立刻去河南……你」等，甚至出现「杀……家人」等恐怖字眼。

对方自称是袁某某的哥哥，扬言「帮我妹妹教育你」、「抖音、淘宝都是我骂的」。程大叔上周三已报警，目前以人身威胁为由获刑事立案。