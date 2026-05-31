跨省维权︱190元网购榴梿恶意退款 商家遭死亡恐吓
更新时间：08:29 2026-05-31 HKT
发布时间：08:29 2026-05-31 HKT
发布时间：08:29 2026-05-31 HKT
河南濮阳商家「程大叔」不满一笔190元（人民币，下同）冰冻榴梿定单被恶意退款，两度驱车跨省维权，甚至翻垃圾桶搜证，引发全网关注。程大叔近日透露，其淘宝、抖音帐号接连收到死亡威胁，目前已报警。
帐号接「杀家人」字眼
《红星新闻》报道，4月26日，程大叔在淘宝商舖卖出一单190.71元的冰冻榴梿果肉后，却被买家以果肉「发霉长毛」为由申请「仅退款」。
买家所附发霉照片明显造假且拒绝配合核实，程大叔为自证清白，两度开车从河南濮阳赶赴山东德州，往返1600公里、自费5000余元维权。最终，当地警方对买家袁某某作出行政拘留7天的处罚。
相关新闻：网购榴梿｜为讨190元不惜花5000元驱车1600公里讨公道 商家怒翻垃圾桶搜证送恶客坐监
本以为事件告一段落，但近日程大叔透露，他的淘宝、抖音等平台后台接连收到人身威胁。截图显示，一名网友向他发送私信称，「敢立案那女孩，我立刻去河南……你」等，甚至出现「杀……家人」等恐怖字眼。
对方自称是袁某某的哥哥，扬言「帮我妹妹教育你」、「抖音、淘宝都是我骂的」。程大叔上周三已报警，目前以人身威胁为由获刑事立案。
最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
2026-05-29 22:57 HKT
周润发哽咽紧拥32年前合作童星 父爱大爆发网民促认做契仔 童星曾合作李连杰现已进军国际
2026-05-30 09:00 HKT
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
2026-05-30 07:00 HKT