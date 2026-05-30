国家药物集采︱一盒红小板药物仅约¥100 内蒙药房卖天价¥3960

「国家药物集采」，是指内地政府出面组织的大量药品采购，旨在减轻病人负责。央视新闻今日（30日），2026年，第十一批国家药品集采实施后，多款高价药大幅降价。央视新闻接报，内蒙古呼和浩特有药店，一盒集采的马来酸阿伐曲泊帕片售价竟高达3960元（人民币‧下同），同规格药品在全国多地药店及线上平台仅售百元左右，价差近40倍。事件引起多方关注。



报道指，呼和浩特市张先生（化名）身体不适入院，急需马来酸阿伐曲泊帕片，家人逐用3960元在医院附近购入一盒名为「晴安欣」的10片装马来酸阿伐曲泊帕片。后来，家人发现，同一厂家，同一规格的药品市场价大多在100元左右。

其他药店买9元一粒

报道称，马来酸阿伐曲泊帕片为第十一批国家集采品种，今年2月起各地执行新价，10片装中选价根据不同生产企业低至49元至89.99元，较集采前近4000元的价格降幅超98%。相关人员透露，呼和浩特已落地药品集采结果，药品供应已执行新医保价。



央视记者后来到其药店，都是以大约9元价钱购得一粒马来酸阿伐曲泊帕片，与以天价出售药物的药店，价钱相差惊人。涉事的药房职员事后表示，不知道这个药品集采降价，也没有接到价格调整的通知。

药店最终退回差价

记者在药店负责人提供的资料中，看到一张渠道企业的调价通知单。上面显示，早在3月份渠道方就已经调整该药品的价格。最终经过协商，药店负责人为患者家属退回了购买药品的差价。

呼和浩特市12345政务服务便民热线表示，该药品价格没有被列入政府指导价或政府定价，所以属于市场调节价，但承认相差3000元有点不太正常。



据了解，国家医保局、市场监管总局曾多次强调，集采药品实施后，明确要求定点药店的价格不得明显高于其他渠道的零售价格。此外，《国务院办公厅关于健全药品价格形成机制的若干意见》中明确提出，要常态化开展线上线下比价，研判异常价格，促进不同渠道药品公平合理定价。集采前后的价格信息出现「应调未调」「应撤未撤」的现像，误导消费者。遇到近40倍的价差却「无处说理」，让集采降价这项惠民政策未能落到实处。

