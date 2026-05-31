幼稚园虐童︱恐怖女教师热熔胶枪当刑具 学生嘴唇流脓家长愤怒

江苏徐州发生幼儿园（香港俗称幼稚园）虐童事件。丰县机关第二幼儿园老师疑似用热熔胶枪烫伤孩子嘴唇。网上更流出，课室闭路电视拍下教师手持热熔胶枪烫学生的影片。当地教育部门通报，涉案教师已被停职。

昨日（29日），有网民将事件曝。网传截图显示，一名家长在朋友圈和班级群内发文称，5月27日下午放学后，她发现孩子嘴唇被烫伤，出现严重的水疱，经过询问得知，是被老师用热熔胶枪烫的。

家长后来联络老师，对方辩称失误、不小心，继而多番推卸责任。孩子伤口后来恶化流脓，痛感加剧，他们前往医院就诊，并同步报警。

家长指，后来与警方翻看录影，发现情况与老师说的有出入。闭路电视显示，老师拿著热熔胶枪连续两次烫孩子的嘴唇，烫完后不顾孩子的疼痛，持续推搡捶打。

多名当地家长证实，事件发生于丰县机关第二幼儿园实验分园的中班9班，该宗事件发生在上周三（27日），片中的女老师为该班级的陈姓班主任，起因可能与几名孩子上课说话有关。

家长要求翻看90日影片

该班多名家长表示，要求查看幼儿园近90日的录影片段，希望有关部门严查此事。中国新闻周刊了解到，涉事老师已被带走，当地警方正在调查此事。



江苏省徐州市丰县教育局昨日下午通报：近日，接到一幼儿园教师不当对待学生的反映后，我局高度重视，迅速成立调查组，会同相关部门开展调查处置。

目前，涉事教师已被停职，公安部门对其立案调查。我局安排专人对学生进行心理疏导，责成涉事幼儿园开展教育整顿，并在全县范围内强化师德师风教育，防范类似情况发生。