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少林释永信被判囚24年 中国佛教协会：咎由自取

即时中国
更新时间：10:00 2026-05-30 HKT
发布时间：10:00 2026-05-30 HKT

少林前住持释永信（刘应成）因职务侵占、挪用资金等罪名，昨日（29日）遭法院判囚24年，中国佛教协会随后发表声明认为判决结果体现法律面前人人平等的原则，释永信更是完全咎由自取。

相关新闻：少林寺前住持｜释永信侵占资产、涉贿判刑24年 罚人民币350万元

中国佛教协会声明全文：

今日，河南省新乡市中级人民法院公布了少林寺原住持释永信（刘应成）案的判决结果。我们认为，少林寺原住持释永信（刘应成）因犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪而被判处有期徒刑二十四年，完全是咎由自取。这一判决结果体现了法律面前人人平等的原则，对佛教界人士是一次有力的警示警醒。作为佛教界人士，我们应牢固树立国家意识、公民意识、法律意识，深刻认识没有法外之教、法外之地、法外之人。我会将继续深入开展「学法规、守戒律、重修为、树形象」教育活动，认真落实崇俭戒奢、正信正行「七条倡议」，引导佛教界人士自觉守法遵规、持重善律，坚决维护佛教清净庄严形像。

河南省新乡市中级人民法院昨一审公开宣判被告人刘应成（原法名释永信）犯职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑24年，并处罚金人民币350万元。刘应成当庭表示服判不上诉。

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