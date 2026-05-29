肛门塞活黄鳝｜14岁少年剧痛2小时无法取出 紧急送院求医

河南商丘市第一人民医院近日接获一宗令人震惊的急症病例。一名年仅14岁的少年，疑因好奇自行将一条活生生的黄鳝塞入肛门，结果黄鳝被困体内长达两小时无法取出。少年因腹痛难当，最终需紧急送院求医。

医生警告：随时致命

据内媒《南方都市报》报道，主诊医生指出，活体黄鳝具有极强的活动性及攻击性，一旦进入人体，极易在肠道内四处游走及钻刺。这种行为随时可引发肠穿孔、腹腔大出血等严重并发症。幸好，经过医护团队的精准配合及无菌操作，最终成功将该条黄鳝从少年体内完整取出，避免了悲剧发生。

医生成功将该条黄鳝从少年体内完整取出。 南方都市报

医生借此严肃提醒公众，将活体异物塞入肛门属于极度危险的行为，随时有生命危险，切勿因一时好奇而以身试法。

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活黄鳝塞入下体，随时致命。iStock示意图

深圳中年汉拖延求医致肠穿孔

事实上，类似将异物塞入下体的荒唐事件时有发生。有报道指，深圳一名中年男患者就诊时声称「不小心坐到假阳具」，导致异物滑入肛门，但因感尴尬而心存侥幸，企图「忍忍拉出来」。结果两三日后，患者出现严重腹痛求医。经电脑扫描（CT）检查证实，其肠道已经穿孔，情况危急。

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最终，医生必须为该名中年男子进行紧急手术取出异物。虽然手术成功，但他仍须接受肠道造口手术（俗称人工肛门），并需等待三至六个月后才能进行后续的造口回纳手术，以恢复肠道正常结构。医生呼吁，若不幸发生类似意外，必须放下尴尬，第一时间寻求专业医疗协助，切忌讳疾忌医。