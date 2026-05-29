Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肛门塞活黄鳝｜14岁少年剧痛2小时无法取出 紧急送院求医

即时中国
更新时间：11:00 2026-05-29 HKT
发布时间：11:00 2026-05-29 HKT

河南商丘市第一人民医院近日接获一宗令人震惊的急症病例。一名年仅14岁的少年，疑因好奇自行将一条活生生的黄鳝塞入肛门，结果黄鳝被困体内长达两小时无法取出。少年因腹痛难当，最终需紧急送院求医。

医生警告：随时致命

据内媒《南方都市报》报道，主诊医生指出，活体黄鳝具有极强的活动性及攻击性，一旦进入人体，极易在肠道内四处游走及钻刺。这种行为随时可引发肠穿孔、腹腔大出血等严重并发症。幸好，经过医护团队的精准配合及无菌操作，最终成功将该条黄鳝从少年体内完整取出，避免了悲剧发生。

医生成功将该条黄鳝从少年体内完整取出。 南方都市报
医生成功将该条黄鳝从少年体内完整取出。 南方都市报

医生借此严肃提醒公众，将活体异物塞入肛门属于极度危险的行为，随时有生命危险，切勿因一时好奇而以身试法。

相关新闻：肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出

活黄鳝塞入下体，随时致命。iStock示意图
活黄鳝塞入下体，随时致命。iStock示意图

 

深圳中年汉拖延求医致肠穿孔

事实上，类似将异物塞入下体的荒唐事件时有发生。有报道指，深圳一名中年男患者就诊时声称「不小心坐到假阳具」，导致异物滑入肛门，但因感尴尬而心存侥幸，企图「忍忍拉出来」。结果两三日后，患者出现严重腹痛求医。经电脑扫描（CT）检查证实，其肠道已经穿孔，情况危急。

相关新闻：成人用品「意外」滑入肛门 深圳男拒即时处理3日后肠道穿孔

最终，医生必须为该名中年男子进行紧急手术取出异物。虽然手术成功，但他仍须接受肠道造口手术（俗称人工肛门），并需等待三至六个月后才能进行后续的造口回纳手术，以恢复肠道正常结构。医生呼吁，若不幸发生类似意外，必须放下尴尬，第一时间寻求专业医疗协助，切忌讳疾忌医。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小时前