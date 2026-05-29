校园欺凌｜广东小学女生遭7人围堵掌掴 警介入调查称已找到涉事学生

内地网络近日疯传一段令人心寒的校园欺凌影片。广东湛江雷州市一名小学女生近日在住宅区巷内遭多名同校学生围堵，被轮流掌掴及推撞，过程更被拍下影片并在网上流传，引发广泛关注。当地警方及教育局已介入调查，确认所有涉事者均为小学生，并已找到所有涉事学生。

施暴者手机拍片取乐

综合内媒报道，网上流传影片显示，事发于一处住宅小区的僻静小巷内。一名身穿小学校服的女生被约7名年龄相若的小学女生围堵。期间，多名涉事学生轮番对受害女生掌掴、猛推，并口出恶言。施暴过程中，更有学生一边用手机全程拍摄影片，一边发出嬉笑打闹的声音，态度极其轻佻，画面令人愤慨。

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影片在社交平台广传后，有网民透过画面细节，辨认出涉事双方均为雷州市某小学的学生。

教育局：起因属日常口角

雷州市新城派出所于本月25日下午回应内媒查询时证实，警方在获悉事件后已第一时间开展核查工作，并成功寻获所有涉事的欺凌学生，目前案件正处理中。

雷州市教育局则于翌日（26日）上午通报，经局方调查，该宗欺凌事件是由学生之间的日常口角矛盾所引发。事发后，被欺凌的女生已由家长陪同前往医院接受全面检查，经诊断其身体并无明显外伤。校方随后将安排专业人员，对受害女生进行心理辅导，以协助她平复心理创伤。

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未成年人保护法沦挡箭牌惹质疑

事件曝光后在网上激起强烈反响。大批网民怒轰涉事学生的野蛮行径，直言「太过分了」、「这会成为孩子一辈子的阴影」。对于当局将事件定性为「口角争执」及强调「身体并无大碍」，网民纷纷提出质疑：「身体无大碍，那心理呢？」不少网民更直斥现行法规对未成年施暴者惩处过轻，感叹「《未成年人保护法》保护了未成年（受害者），同时也放纵了未成年（施暴者）」。

