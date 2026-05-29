杭州别墅藏非法「代孕实验室」 女记者采访遭推撞骨折 官方查封并立案｜有片

杭州别墅区暗藏非法代孕实验室，无正规医疗资质，却大肆让客户挑选年轻女孩供卵、胚胎移植等，有人花费逾10万（人民币，下同）助孕失败被骗。河南《大象新闻》女记者实地调查，却被诬陷成小偷，更遭暴力拖拽致骨折。杭州联合调查组周四（28日）通报称，已扣押相关医疗器械，当地卫健局、公安局立案调查，将严肃处理责任人。中国记协也表示高度关注，委托当地记协慰问受伤女记者。

无牌机构标榜「包成功」 妇人花10万换来妇科病

大象新闻报道，今年4月，44岁的张女士因自然受孕概率较低，于是转而寻找试管助孕服务。在社交平台浏览相关信息后，她找到杭州萧山区的「甥宝试管助孕机构」。工作人员介绍，他们机构可操作助孕服务，报价80万元；同时推出10万元的二代试管全包套餐，以及12.8万至13.8万元的「包成功」套餐。此外，机构还有4万元的供卵服务，可提供「血型匹配、长相优质、身高达标」的年轻女性供卵资源。

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对于成功率，工作人员称，经过基因筛查的胚胎单次移植成功率超90%，「今年开年以来已完成40多例移植，仅2例三代试管移植失败」。

张女士见该机构办公场地大，整体看起来有实力，再加上清晰的报价体系，逐渐放下防备，最终花费10万元购入「两年包成功套餐」，套餐包含供卵、身体调理、多次胚胎移植等服务。



签约后，该机构便向张女士推送3名正在促排的女孩照片，催促她尽快挑选「卵妹」，声称「选定后15天左右即可取卵，抢抓时间还能孕育属马宝宝」，同时重点推荐O型血供卵者，称其为「万能血型」，适配性更强。

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张女士全程遵照该机构要求，前往该机构位于某别墅区的地下试管婴儿胚胎实验室，接受2次胚胎移植手术，但均以失败告终，后来还患上盆腔积液、卵巢囊肿两项妇科病。

记者直击地下实验室遭拉落楼梯

大象新闻记者接到相关报料，周二（26日）来到上述代孕实验室采访调查，在现场发现妇科检查床、B超机、光学显微镜、取卵管、取精杯等辅助生殖相关设备，以及大量标注著客户姓名的胚胎样本。

现场有一名胚胎师谎称是保洁员，一度想逃走，被患者死死抓住。就在记者与杭州市临平区卫生监督所工作人员一道，在举报人带领下准备前往实验室所在别墅二楼时，一名实验室工作人员突然从背后暴力拖拽站在楼梯上的记者，将记者当场拽翻在地，导致记者腓骨骨折。

浙江省杭州市临平区联合调查处置组周四（28日）发布情况通报称，执法人员已当场查封涉事场所，并对相关医疗器械和物品进行封存扣押。目前，卫健部门已对涉嫌非法行医行为立案调查；公安机关已对现场纠纷情况立案调查，并将纠纷中的受伤人员送医治疗。 下一步，将依法依规严肃处理相关违法行为和责任人。



事发后，中国记协高度关注，第一时间了解事件原委和进展，督促有关方面切实保障新闻工作者人身安全和正当采访权益。受中国记协委托，周四（28日）上午，浙江省记协、杭州市记协有关负责职员看望慰问了受伤女记者。