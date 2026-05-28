黄仁勋据报加入清华经管顾问委会 与库克马斯克同列

美国晶片巨头辉达（NVIDIA）创办人兼行政总裁黄仁勋（Jensen Huang），已接受北京清华大学经济管理学院的邀请，加入该学院的顾问委员会。在全球半导体局势紧张之际，黄仁勋致力于保持与中国学术界及商界的紧密联系。

名单星光熠熠 库克担任主席

据英国《金融时报》及路透社报道，清华大学经济管理学院顾问委员会于2000年10月，由时任国务院总理朱镕基推动成立，目前主席由苹果公司（Apple）行政总裁库克（Tim Cook）担任。该委员会由约65名具全球影响力的精英组成，成员名单可谓星光熠熠，当中包括Tesla创办人马斯克（Elon Musk）、微软（Microsoft）行政总裁纳德拉（Satya Nadella）、Meta创办人朱克伯格（Mark Zuckerberg），以及摩根大通、黑石与花旗集团等国际金融巨头的高层。

报道指，黄仁勋近日曾陪同美国总统特朗普访问中国，随后传出其同意加入该委员会的消息。分析认为，辉达作为全球AI晶片技术的龙头，尽管面临美国对华出口限制的压力，黄仁勋此时加入清华经管顾问委员会，显示出其平衡国际政治环境与维护中国市场关系的策略性考量。

截至目前为止，辉达及清华大学尚未就相关报道作出正式回应。根据学院资料显示，朱镕基至今仍担任委员会的创始名誉主席。

