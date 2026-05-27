深圳南坪快速︱货车自燃波及隔音屏变「火龙」 车辆冒险穿火场︱有片
更新时间：18:48 2026-05-27 HKT
发布时间：18:48 2026-05-27 HKT
发布时间：18:48 2026-05-27 HKT
下午5时许，深圳南山区南坪快速（欧洲城附近，西往东方向），一辆普通货车自燃。 事发后，网上一度传出是巴士撞上运油车。
《大河报》报道，深圳市南山区应急管理局工作人员澄清表示，事件有车辆起火引燃旁边道路的隔音棚，目前火已扑灭，现场人员已疏散，没有人员伤亡，事发后已封闭相关路段。
深圳应急局：无人受伤
网上流出多条影片所见，从高空角度拍摄所见，隔音屏大范围起火，来回车路已封闭。另一较近位置拍摄的影片所见，现场出现大火，大量黑烟直冲半空。期间更发出巨响，四周民众均要退后。
另在路段未封前，车辆经过时看到隔音屏有大量火舌掉下。不过，仍有车辆在道路未完全封闭时，冒险穿过著火的隔音屏，场面相当惊险。
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