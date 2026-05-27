私密片网上疯传︱情侣入住湖南长沙网红酒店 中央冷气藏针孔镜头偷拍
更新时间：18:10 2026-05-27 HKT
发布时间：18:10 2026-05-27 HKT
发布时间：18:10 2026-05-27 HKT
近日，湖南长沙一间网红酒店发生客房遭安装针孔摄像头的偷拍丑闻，受害住客的私密片段更于网络流传。警方介入调查后，目前已刑事拘留四名涉案疑犯。
案发于2025年12月21日，事主陈女士（化名）与男友入住长沙泊恩BOON-Z酒店。直至今年5月下旬，陈女士获友人告知，其当时在客房内的私密画面正于网上广泛传播。
陈女士随即报警，警方后来证实涉事客房内确实被暗藏针孔镜头，位置极为隐蔽，藏于「中央冷气机正对床舖的角落」。
四涉案人被拘捕
事实上，今年1月已有另一名入住该酒店的住客遇上同类事件并报案。5月26日，官方知情人士透露，警方初步调查显示，偷拍设备乃外部人员放置，并非酒店方所为。目前，涉案的四人犯罪团伙已被警方刑事拘留，而酒店内的镜头亦已全部拆除。
事发后，陈女士要求涉事酒店公开道歉并作出赔偿，惟酒店职员拒绝接受传媒采访，仅回应指后续赔偿事宜须透过法律途径解决。
亚朵酒店供检测仪借用
面对各地发生酒店房间暗藏针孔镜头，让旅客人人自危，为挽信心，内地传媒报道，集团式经营的亚朵酒店免费提供隐藏镜头检测仪。界面新闻报道，近日，有网友在社交平台发帖称，入住亚朵酒店时发现，酒店可提供隐藏镜头检测仪免费借用服务，住客可自行对客房进行全面检测、排查偷拍风险。
随后，界面新闻记者以消费者身份向北京的两家亚朵酒店询问，客服表示，目前大部分亚朵酒店均已配备；隐藏镜头检测仪可在入住后前往柜台免费申领，仅可在酒店使用不可带走。顾客入住后，也可以在亚朵小程序/APP上通过「客房送物」入口借用。
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