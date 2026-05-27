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张家界天门山岩石脱落 落石位于无人区无游客受伤｜有片

即时中国
更新时间：14:40 2026-05-27 HKT
发布时间：14:33 2026-05-27 HKT

湖南张家界知名景区天门山天门洞日前发生山体落石意外，相关影片在社交平台流传后引发公众对景区安全的关注。涉事的张家界天门山旅游股份有限公司昨日（26日）正式发表声明，证实发生岩石脱落，惟强调事发地点远离游客范围，并无造成伤亡。

落石距通道直线70米

据内地传媒报道，景区发布情况说明，事发于本周日（24日）下午2时03分，天门洞后方山体发生表层岩石脱落。石块最终坠落于洞口东南侧下方的一处无人居住及活动的陡坡区域。经工作人员核查，落石地点距离游客通道直线距离约70米，属于游客无法抵达的区域，故事件中并无任何游客受伤。

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长年风化侵蚀所致

景区解释指，是次落石面积约2平方米，经初步调查确认是因岩体长期受自然风化及雨水侵蚀所致。事发后，景区已即时排查周边山体，目前未发现其他坠石隐患。

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天门山景区强调，一直以来均严格规范游客在有安全防护设施的区域内活动，天门洞所有游览通行路段均已设置混凝土防护顶棚及隔离护墙，以充分保障游客安全。景区表示，未来将持续开展常态化的山体岩体监测及隐患排查工作，确保游客能安心游玩。

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