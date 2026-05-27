「疲驾」新规下月实施 超过4小时没休息即违规

公安部近日发布《机动车驾驶人疲劳驾驶认定规则》，新规将于6月1日起在全国范围内落地执行。此次新规最大变化在于，疲劳驾驶认定从以往「只看驾驶时长」的单一标准，升级为「驾驶行为+生理状态+生活轨迹」，尤以客运车辆监管力度最为突出。

客运车驾驶者监管最严

新规明确，机动车驾驶者连续驾驶超过4小时未停车休息，或停车休息时间不足20分钟的，即认定为疲劳驾驶。针对客运驾驶者，在晚上10点至次日凌晨6点期间连续驾驶超过2小时未停车休息，或24小时内累计驾驶时间超过8小时的，均认定为疲劳驾驶。

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在事故责任调查中，若驾驶者在事故发生前10分钟内出现生理疲劳闭眼，即双眼睑完全闭合持续2秒以上或脑电波特征数值低于30，且未及时采取有效避险措施，也可认定为疲劳驾驶。

公安交管部门将综合运用车载终端行驶纪录、监控平台数据、证人询问以及脑电监测设备等多种手段调查取证。

过去3年，内地不时发生因疲劳驾驶导致的车祸，多发生在高速公路并以货车、客车事故为主。例如去年8月18日，江苏盐城204国道，有货车司机疲劳驾驶，在路口连撞5车，导致4死2伤。去年7月26日，甬莞高速汕尾段有货车司机3天内休息不足10小时，驾驶期间追尾私家车，导致4死2伤。