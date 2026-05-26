西安阿伯地铁疑偷拍拒删片 遭年轻烈女兜巴星︱有片

陕西西安地铁发生偷拍疑云，有女乘客声称遭一名阿伯偷拍，要求对方删片时，阿伯未有配合，年轻女乘客即一巴掌打下去，双方一度纠缠。当地警方指，正在调查事件。

网民质疑打人违法

网络近日热传一段拍于西安地铁车厢的影片，显示一名年轻穿灰裙女子，拉著一名阿伯，指控对方在偷拍，女子一直大声质问阿伯「删不删、删不删」，阿伯则拿著手机，但似未配合要求删除。

西安地铁女乘客指控阿伯偷拍，疑要求删片不果掌掴对方。抖音

西安地铁女乘客指控阿伯偷拍，疑要求删片不果掌掴对方。抖音

西安地铁女乘客指控阿伯偷拍，疑要求删片不果掌掴对方。抖音

西安地铁女乘客指控阿伯偷拍，疑要求删片不果掌掴对方。抖音

女子随即扬起手一巴打下去，阿伯一呆后亦即还手，二人一度互有动作。之后女子在列车到站后，便拉著阿伯出月台，向地铁职员指控对方偷拍。



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「都市现场」向西安公安局地铁分局查询事件，获覆已出警处理，正在调查中。

网民留言指，「到底拍了没有，最重要的资讯没说」、「不删视讯人家扇你你就受著呗」、「全车没一个人站出来帮助女生」、「只要拍得不是隐私部位，不盈利，就不犯法。只要不是正当防卫，掌掴犯法」、「打人事实确凿拘留，公众场合只要不是偷拍底裤，其他的都不算偷拍」、「她没有执法权，凭什么要给她看」、「哎呀，这段视讯也是偷拍的啊」。