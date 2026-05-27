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山西沁源矿难︱最高检挂牌督办 爆炸瞬间画面曝光︱有片

即时中国
更新时间：08:52 2026-05-27 HKT
发布时间：08:52 2026-05-27 HKT

5月22日晚，山西长治市沁源县留神峪气体爆炸事故已造成最少82死、2人失联。这是自2009年黑龙江鹤岗市新兴煤矿发生瓦斯爆炸、造成104人遇难以来，中国17年来死亡最惨重的一宗矿难事故。最高人民检察院对山西沁源煤矿爆炸重大责任事故案挂牌督办，要求地方检察机关对于事故主要责任人员，依法从严惩处。近日，有内地媒体公布爆炸瞬间的闭路电视画面，据劫后余生的工人描述，爆炸冲击波将所有人扑倒，巷道内烟雾弥漫，视线非常差。

井下暗藏秘道

根据井下生产录影纪录，留神峪煤矿爆炸时间为5月22日19时29分，爆炸瞬间打破井下作业的平静。首批搜救人员发现，井下还有图纸上没有标示的隐藏巷道。多重不利条件叠加，不仅延缓了救援进度，还存在次生灾害风险，对搜救人员安全造成极大威胁。目前救援仍在进行中。

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