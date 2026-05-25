神舟二十三号︱黎家盈祖籍顺德 胞姊谈逸事：父亲从小教她们唱国歌

神舟二十三号载人飞船瞄准北京时间5月24日23时08分顺利发射升空。顺利入轨后，周一（25日）凌晨2时45分，飞船成功对接太空站天和核心舱的径向端口。整个交会对接过程历时约3.5小时，过程精准顺畅。

承载七百万港人的祝愿，籍贯广东顺德的载荷专家黎家盈赴一直备受关注。《广州日报》早前访问，黎家盈在顺德工作和生活的姐姐黎家敏，分享妹妹的一点一滴逸事。

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黎家盈其祖屋位于顺德乐从路州村。这是一条拥有800多年历史的岭南水乡古村，始建于南宋。在黎氏大宗祠内，捐赠芳名榜上还有黎家盈外公、父亲、舅舅等人的名字。



对于「顺德女儿」黎家盈能登上太空，让路州村街坊都感到格外欣喜和自豪：「我们村出了这么厉害的人，这是我们顺德人的骄傲。」

父亲从小培养爱国爱港精神

黎家敏指，父亲20世纪50年代从广东移居香港。父亲时常提起顺德往事，从小就教导她们要保持谦卑，培养爱国爱港的精神，「他经常提醒我们是顺德人，有国才有家。」

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问及对家乡的印像，黎家敏的描述充满烟火气。「对顺德最深的印像是顺德菜，母亲总是能煮出一手地道的顺德佳肴。在众多美食中，我们最喜欢家乡的鱼腐。」而最触动她内心的，是那份质朴的乡情：「对顺德最深刻的记忆，是当地邻里之间守望相助的精神。」



谈及家庭氛围，黎家敏回忆，父亲从小就教她们唱国歌。「虽然我们是在香港出生长大的，但父亲让我们在心底建立了深厚的家国情怀。」



黎家敏看来，妹妹性格中最突出的特质是自律、坚毅、细心，以及令人印像深刻的情绪稳定能力。「她能够百分之百耐心聆听他人，而且情绪非常稳定。」黎家敏还分享了一个家庭习惯：姐妹俩都非常热爱大自然，只要有时间就会带孩子们去登山锻炼身体。

姊盼任务完成与黎家盈吃鸡蛋仔

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当被问及妹妹成为一名航天员的决定时，黎家敏直言，家人从未想过家中会出一位航天员，「但只要对人生充满理想，不断尝试和努力，我们对所有家庭成员的发展都不设限。」对妹妹而言，这次任务中最大的挑战是舍不得离开家人。如今，外甥由双方父母及家人共同照顾。「最近见到妹妹时，感觉她的眼神比以往更加坚定。」她说，家人最牵挂的，是怕她过于思念家人和父母。

对于妹妹任务结束后，黎家敏最期待届时一家人能团聚吃饭，一起吃妹妹喜欢的鸡蛋仔。

