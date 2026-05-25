教师婚宴后酒驾亡 家属向新人索偿

内蒙古一名教师两年前受邀出席同事婚宴，接连参与三场酒局过量饮酒后，深夜酒驾发生车祸身亡，死者家属事后向新人及多名同饮者索赔逾40万元（人民币，下同）。法院裁定，死者须自行承担9成责任，一众被告因未尽安全保障义务承担剩余1成赔偿责任。

案情显示，2024年11月，教师王某受邀参加同事温某的婚宴，中午婚宴期间已有饮酒。婚宴结束后，王某再获学生邀约赴火锅店续饮，当晚又出席婚礼主办方安排的晚宴，持续饮酒至深夜。

法院裁定死者须承担9成责任

王某离开晚宴后独自驾车，期间车辆偏离车道撞上路边桩柱起火，王某当场身亡。交警认定，王某酒驾违规驾驶，负事故全部责任。事后王某家属将新婚夫妇及8名同饮者诉至法院，索赔各项损失合计40万7322元。

家属认为一众被告明知王某整日持续饮酒、处于醉酒状态，却未及时劝止，亦未履行护送、通知家属的安全义务，对王某死亡存在过错。部分被告则辩称自身无劝酒、灌酒行为，毋须担责。 法院审理指出，王某作为完全民事行为能力人，明知酒驾危险仍执意驾车，是事故主因，自行承担90%责任。新人作为婚宴组织者，同饮者参与多场酒局，明知王某醉酒却未采取有效防护措施，存在疏忽过失。