「电鸡」男翻车倒车 好心女救人唔够力反重压伤者︱有片

内地不时出现路上不敢救人，怕惹祸上身的情况。但近日有热传影片，有电动车司机炒车倒地，获女途人仗义帮助，但女途人在抬起电动车期间力竭，自己连电动车一起重压倒地男司机，被网民说事件既感动又好笑，「果然是往死里救」。

此宗越帮越忙事件发生地点不详，但影片自23日开始在网上热传，惹起关注。影片显示，有一名男司机驾驶电动车失事，倒在地上。



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期间，一名女子驾著轻便的「电鸡（电动单车）」驶过，见状停车察看协助。女子落车走向倒在地上的电动车，企图抬起扶正，救出男司机，但将车抬至一半力气便不够，电动车重新倒下外，女子也失重心跟著仆下，电动车连女子重重压在地上的男司机身上。

网民纷纷留言，「本来（救人）是好事，但看著真的忍不住笑」、「这就是典型的：往死里救」、「我服了，我在吃辣条，一笑呛死了都」、「明显是二次伤害。第一次伤身，第二次伤心」、「不是先扶人吗？」、「大哥还没死透」、「触不及防的好人」。但也有人指出，类似情况应是先救人后扶车，怀疑影片是摆拍。