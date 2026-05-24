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山西沁源矿难｜央视揭247人入井 登记者仅124

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更新时间：11:35 2026-05-24 HKT
发布时间：11:31 2026-05-24 HKT

2026年5月22日晚上7时29分，山西省沁源县通洲集团留神峪煤矿发生气体爆炸事故，造成重大人员伤亡。造成高达82人遇难、2人失踪，128人送院治疗。目前，现场已投入专业救援力量335人，医护人员420人，全力搜救失联人员。央视报道披露，事故当日井下实际作业人员为247人，惟矿方入井人员公示牌仅显示124人，多达123人在系统中查不到有效记录。

相关新闻：山西矿难死亡人数下修至82死2失踪 128人送院 习近平：全力救治搜救 严肃追责

入井系统仅录124人 井下实为247人

据央视记者现场了解，矿工入井前须经过人脸识别及安全门检测，并携带人员定位卡完成登记后方可下井。然而事故发生后，救援人员核查发现，入井人员公示牌显示的124人与核实后的247人严重不符，反映矿方安全管理存在系统性漏洞。

涉事企业负责人已被依法采取控制措施，当局初步判断企业有重大违法行为。

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17年来最严重矿难

据悉，这是黑龙江2009年致104人遇难的矿难后，中国17年来最严重的煤矿事故。留神峪煤矿为高瓦斯矿井，早于2024年被列入全国灾害严重生产煤矿名单。该矿在2025年已两度因安全问题被行政处罚。

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