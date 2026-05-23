武汉6岁童玩DIY蚕丝被 家中养1.2万条蚕虫阿妈超崩溃︱有片

湖北武汉有6岁孩童，忽发奇想，要DIY做一张蚕丝被出来，于是在网上购入蚕卵，在家中孵化出1.2万条蚕虫，每日消耗约20公斤桑叶喂饲，家中摇身一变成为蚕房，累得母亲也大叫崩溃：「养蚕养到想报警」。

日采15公斤桑叶

网民「牛奶泡面」上传多条影片，分享其6岁儿子在家中养蚕情况，声称「养蚕养到想报警！30斤（约15公斤）桑叶一天，再不结茧我要扔河里了，小蚕宝宝已经肥到纸盒都压塌了，客厅都是手工做的蚕房子，每天喂三四十斤桑叶！我像个桑叶贩子一样狼狈扛货，蚕宝宝们白白胖胖吃得嘎嘎香，一边吃一边拉，我一边害怕一边收拾一边崩溃……」。

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内媒「橙柿互动」18日联络上该网民阮女士，她透露，养蚕并非学校功课，是自己给儿子玩的。她指，去年已经有养蚕，自制蚕丝扇。今年儿子表示想做一张蚕丝被，于是在网上买了1万颗蚕卵，连同去年剩下的，在家中孵化了1.2万条蚕虫。

蚕虫不断长大，食量也节节上升，高峰时一天要15公斤，「方圆十公里以内的桑树都是我的目标，附近湖边也有很多荒地桑树，一天得摘3、40斤（20公斤）桑叶。」

阮女士指，家中面积约900呎，所有蚕虫也放在客厅，用废弃纸盒，搭建出多层蚕架，最高达1.2米，还在客厅与墙面分别建置了蚕房与茧房。

蚕虫自5月14日开始，陆续结茧，目前超过5000多个，儿子放学后，首要任务便是喂食、清理与统计蚕茧。

阮女士透露，新鲜蚕茧需先用开水煮过以去掉蚕蛹与胶质，该程序由丈夫负责；用手工方式一张张拉制蚕茧。

网民纷纷表示，「这年代家长们对孩子宠是真宠」、「还好我儿子没说想给自己做一台EUV光刻机」。