缅北四大家族︱魏家涉电骗案泉州开审 涉款逾¥24亿致两中国公民死亡

福建省泉州市中级人民法院于本月19日至22日，一审公开审理缅甸果敢「四大家族」之一魏氏家族成员魏怀仁、廖景芳、康敏等，以及关连被告陈大卫、熊恒星等人的特大犯罪案件。众被告被控诈骗、故意杀人、敲诈勒索等多项罪名，涉案电骗金额高达24亿元人民币。

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据央视新闻报道，泉州市人民检察院起诉指控，自2019年起，以被告人魏怀仁为首的犯罪集团，利用魏家在缅甸果敢地区的军政影响力，透过自建及合作开发等多种方式，在当地先后设立多个犯罪园区。该集团招揽并吸引「金主」入驻，并提供武装庇护，针对中国境内公民实施大规模电信网络诈骗。

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检控资料显示，该集团涉及的诈骗数额超过24亿元人民币。此外，案件中亦涉及多宗严重暴力及跨境犯罪，包括造成两名中国公民死亡的故意杀人罪、组织他人偷越国（边）境及敲诈勒索等。检察机关已提请法院以诈骗罪、故意杀人罪等多项罪名，追究魏怀仁及陈大卫等人的刑事责任。

庭审期间，检察机关出示了相关证据，被告人及其辩护律师进行了质证，控辩双方亦充分发表意见。法庭在各被告人进行最后陈述后，宣布休庭并择期宣判。多名人大代表、政协委员、家属及各界群众代表均到场旁听。