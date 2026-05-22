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阴阳菜单｜本地7元外地13元 桂林米粉店被令停业整改｜有片

即时中国
更新时间：15:05 2026-05-22 HKT
发布时间：15:05 2026-05-22 HKT

广西桂林市阳朔县一间米粉店近日被揭发使用「阴阳菜单」㓥客，对本地人和外地人收取截然不同的价格，事件曝光后引发网民热议，涉事店舖已被官方勒令停业整改。

嚣张老板：我想点卖就点卖

据极目新闻等内媒报道，有内地博主发布实测影片，其一行人分别以本地口音与外地口音，在该米粉店点了同样的「二两锅烧米粉」。结果显示，本地口音顾客被收费7元（人民币，下同），而外地口音顾客则被收费13元，两碗米粉的份量与配料并无分别。

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在随后的交涉中，虽然店舖负责人表示愿意退还6元差价，但态度嚣张反呛：「我卖东西，想点卖就点卖。本地人天天来这里吃，你们（外地人）天天来这里吃吗？」

官方立案顶格处罚杀一儆百

事件引起广泛关注，有阳朔当地居民证实此现象颇为普遍，部分店舖虽有明码实价，但标示的往往是「外地人价」，本地人则心照不宣。另有网民透露，店方除了听口音，亦会凭点餐叫法区分客源，若点「桂林米粉」会被视作外地人而被多收钱，本地人则通常叫「卤菜粉」，两者实为同一食物。

阳朔县市场监管局周三20日发布通报，证实个别米粉店区别对待游客的情况属实。当局指该店涉嫌区别对待消费者及标价不全，已对其立案调查并责令停业整改，将依法从严顶格处罚。该局周四21日补充，将在全县范围内开展专项整治行动，严格要求所有餐饮门店明码标价，不得对中外游客或不同地区消费者采取差别定价。
 

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