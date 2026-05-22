神舟二十三号︱救助队最后演练紧急撤离 确保航天员安全

神舟二十三号载人飞行任务，将于日内升空，香港是否有航天员参与，备受外界关注。升空前最后阶段，各单位加强演练准备，其中负责飞船发射前航天员应急避险、紧急撤离等航天员救助队，亦进行最后冲刺，确保航天员百分百安全。

央视报道，20日，甘肃酒泉卫星发射中心发射区各单位举行全系统合练，航天员救助队亦是其中一个单位，他们在拟真的场景中，演习航天员遇险时的救援，包括迅速穿上防护装备，熟悉操作逃逸滑道和防爆电梯，模拟塔架紧急避险，有序疏导转移。



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酒泉卫星发射中心人员张致旭表示，已全流程、全要素、多级备用的撤离演练，「反复打磨每一处保障细节，熟练掌握多种撤离保障方式，所有训练和预案都是万全储备、备而待用，目的是建构安全保障体系百分百保障航天员安全。」

为全面防范安全风险，航天员救助队搭建起塔架首轮避险和避险室二次撤离的完整安全保障，两组塔架撤离方案分别为逃逸滑道备用撤离以及防爆电梯备用撤离，在常态化塔架避险待命基础上，预设避险室二次撤离流程，互为补充，实现有序、安稳的人员避险转移。

张致旭表示，「全体队员已完成多轮次专项合练和全流程推演，所有人员、装备、预案已全部处于最佳备战状态。」

值得注意的是，官方早前公布的神舟二十三号专属任务标志被指暗藏「香港密码」。标志中融入形似香港市花洋紫荆的五瓣纹样，以及象征女性太空人的「仙女」形象，被广泛解读为来自香港警队的女载荷专家黎家盈，极有可能成为乘组一员。

如黎家盈获选执行任务，将是香港首位，中国第4位升空的太空人。