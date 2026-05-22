广东7-11︱雪条海报「夯爆了」乌龙变「劣爆了」 公关灾难变最佳宣传

广东有7-11门店，用海报宣传自家品牌推出的新品雪条，但海报用字却出了校对灾难，把「夯爆了」，写成了「劣败了」。结果却错有错著，网民把错版海报拿来开玩笑之余，也猜测7-11是否刻意犯这低级文字错误，制造反向宣传。

7-11客服：门店擅印又失误

有网民19日上传一张拍于广东某间7-11门店的照片，显示在雪糕柜上，贴了一张大型海报，宣传7-11推出的两款雪条新品，大标语写著「听劝上架啦，劣爆了！」

海报标语，明显是想借用网上潮语「夯爆了」，结果却没有校对，印成意思逆转的「劣爆了」，由超火、卖爆了的原意，变成差评。

错体海报迅间在网上引发热烈讨论，「设计师真的是鬼才，懂得反向宣传」、「你说劣爆了那我真想试试」、「是不是没给设计师结尾款？」、「有没有可能，这才是真正的反向种草？」、「夯爆了不一定买，劣爆了我高低得来一个尝尝」、「挺喜欢这种小错误，会让人觉得这个世界没那么严肃和残酷」。

20日，7-11广东客服回应，指涉事海报是门店自行印制，未经总部稽核，属于印刷失误，目前已全部下架。广东全区门店也开始排查整改，相关失误还会纳入考核。