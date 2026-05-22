中国观察︱美俄元首访华 中国两大金牌翻译亮眼

5月的北京中南海，全球目光聚焦两场重量级国事访问：美国总统特朗普与俄罗斯总统普京先后访华。镜头前，中美及中俄元首侃侃而谈，气氛融洽，而在他们身旁，两位低调的中方翻译——孙宁与程一堃，也引起网络高度关注。

1981年生于南京的孙宁，就读于北京外国语大学英语专业，据称在一次英语演讲比赛中引起外交部的关注，作为「种子选手」被选拔进入外交部翻译司，一路晋升为英文处骨干、翻译司副司长。

孙宁性格沉稳

据了解，孙宁知识面广、中英文都很强、性格沉稳，因此受到欣赏，领导人都很放心把工作交给他。今次特朗普访华，孙宁再次承担重任。相比白宫翻译员把白宫「通讯主任」错译为「交通部长」的尴尬乌龙，孙宁今次零失误的表现，获得不少内地网民点赞。孙宁的太太张蕾同样是外交部翻译，多次现身在全国两会等重要场合。

如果孙宁是英语「翻译一哥」，那么程一堃就是俄语「翻译王牌」。1992年，陕西省文科状元出身的他，毕业于西安外国语大学俄语系，1996年以最高分进入外交部，长期在欧亚司工作，同时长期担任领导人的首席俄语翻译，今年初升任司长。

程一堃（中）长期担任领导人的首席俄语翻译。美联社

程一堃今年初升任欧亚司司长

现年52岁的程一堃多次出现在习近平与普京的友好时刻中。这位身材高挑的眼镜男，常站在两位领导人中间，翻译时表情较多，自信满满，不知不觉收获大批关注。今次普京访华期间，程一堃再次全陪，把两位元首引经据典的对话，传译得精准而流畅，令整个对话从容自然。

本月底，巴基斯坦总理夏巴兹、塞尔维亚总统武契奇等多国元首也将陆续到访。11月中旬，深圳也将迎来亚太各国及地区政要，中国官方的翻译队伍将继续肩负重任，外界不妨多留意这一批架起语言与外交桥梁的无名英雄。

纪晓华