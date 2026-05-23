神舟二十三号︱香港警队警司黎家盈 成为首位港产太空人明晚升空

空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部，今早（23日）9时，于酒泉卫星发射中心神舟二十三号载人飞行任务新闻发布会上，公布执行是次航天任务的太空人（航天员）名单，当中香港女载荷专家，曾为警队出身的总督察黎家盈入选，成为香港首名升空的太空人。神舟二十三号将在明天（24日）23:08发射升空。

发言人介绍，经研究决定，瞄准北京时间5月24日23时08分发射神舟二十三号载人飞船。飞行乘组由朱杨柱、张志远、黎家盈组成，朱杨柱担任指令长。

朱杨柱执行过神舟十六号载人飞行任务，张志远和黎家盈分别来自于中国第三批、第四批航天员，是首次执行飞行任务。此乘组是中国首个由第三批和第四批航天员构成的乘组，当中有一名航天员将开展1年期在轨驻留试验。

黎家盈成为香港首名太空人。新华社

神舟二十三号指令长朱杨柱。新华社

神舟二十三号成员张志远。新华社

黎家盈（左）将成为香港首名太空人。央视

央视国防军事频道官方微博「央视军事」昨日（22日）发布消息，确认香港航天员将搭乘神舟二十三号飞船升空，这将是中国载人航天任务首次有香港航天员征空。

据央视报道，在第四批航天员选拔中，首次有香港航天员入选。公开信息显示，该名航天员为女性载荷专家，曾为警队出身的总督察黎家盈。香港各界对此表示深感自豪，认为这是香港以多种方式深度参与、服务国家航天事业的重要里程碑。

央视军事在微博的发文。

央视军事在微博发布消息。

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中国观察：5月24日迎来首位香港太空人？

黎家盈是首位奔赴星河的香港太空人。黎家盈现于警队资讯技术支援部门工作，拥有博士学位，专长资讯科技及电脑范围。她在本港出生和成长，育有3名子女。

《星岛头条》早于2024年5月独家报道，黎家盈代表香港入选国家第4批预备航天员载荷专家，有机会成为首名港产女太空人。2025年，在接受警队连串考核后，近日正式获通知喜讯，成功晋升为警司。



据悉，黎家盈当时被借调到保安局，于2023年已到北京接受训练，据悉表现优良，身心素质均达到太空执勤标准。

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去年4月，在酒泉卫星发射中心召开的神舟二十号载人飞行任务新闻发布会上，通报港澳载荷专家最快在2026年执行任务。

