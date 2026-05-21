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神舟二十三号｜发射场区演练完成 首位香港太空人备受关注

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更新时间：12:41 2026-05-21 HKT
发布时间：12:41 2026-05-21 HKT

神舟二十三号载人飞行任务全系统发射演练昨日（20日）在酒泉卫星发射中心圆满完成，全面检验了各系统间的协同配合与应急处置能力。据悉，这是发射前规模最大、综合性最强的一次实战化演练，全程模拟发射当日从太空人进舱至倒数点火的全流程。目前，发射场设施状态稳定，正等待合适的发射窗口，准备择机升空。

新一代实时数据处理系统首度应用

央视新闻报道，今次任务将首次应用酒泉卫星发射中心自主研发升级的「新一代实时数据处理系统」。新系统将多套软件整合，实现集中调度，犹如一个智能中央控制台，令所有数据能于单一平台并行处理，大幅提升系统稳定性、资源利用效率及响应速度，以适应未来中国航天高密度的发展态势。

相关新闻：中国观察：5月24日迎来首位香港太空人？

本周日为最佳发射窗口 

随着船箭组合体转运至发射区，网络上对发射时间的讨论日益热烈。多名航天爱好者及科普博主结合历次发射规律与轨道数据推算，普遍认为本周日（24日）晚上11时左右为最佳发射窗口。

任务标志暗藏「香港密码」

值得注意的是，官方早前公布的神舟二十三号专属任务标志被指暗藏「香港密码」。标志中融入形似香港市花洋紫荆的五瓣纹样，以及象征女性太空人的「仙女」形象，被广泛解读为来自香港警队的女载荷专家黎家盈，极有可能成为乘组一员。若消息属实，黎家盈将成为历史上首位香港太空人，亦是继刘洋、王亚平、王浩泽后，中国第4位升空的女性太空人，这无疑将成为香港融入国家航天发展的重要里程碑。

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