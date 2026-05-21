Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山西明长城遭煤矿损毁 4人涉非法采矿及毁文物被捕

即时中国
更新时间：09:55 2026-05-21 HKT
发布时间：09:55 2026-05-21 HKT

山西省忻州市宁武县境内的明代长城遗址，近日被揭发遭当地一间露天煤矿企业长期破坏，导致文物遭受不可逆转的损毁。宁武县当局昨日（20日）发布通报，指已依法勒令涉事企业停产整顿，并对4名相关责任人采取刑事强制措施。

越界开采截断墙体

据内地传媒报道，涉事的神达朝凯煤业长期在矿区周边越界开采、违规排渣，甚至擅自开挖运输通道。此举导致长城遗址满目疮痍，多处墙体发生坍塌，部分更被「拦腰截断」，对这项省级文物保护单位造成永久性破坏。

相关新闻：游八达岭长城兴奋刻「张丽、蕊霞姐妹留念」 缺德大妈遭行拘

遥感卫星技术图片证实明长城被破坏。指尖新闻
遥感卫星技术图片证实明长城被破坏。指尖新闻
官方通报。
官方通报。

 

翻查资料，宁武县现存明长城约39公里，以夯土结构为主，属明代晋北防御体系的重要遗存。当局早于沿线明确划定本体两侧10米为保护范围，向外200米为建设控制地带，并立有保护界桩。

官方彻查监管失职

针对事件，宁武县委及县政府已成立工作专班展开全面核查。根据阶段性核查结果，当局已对4名相关责任人以涉嫌非法采矿罪及损毁文物罪采取刑事强制措施，待进一步搜集及完善证据后，将按程序移交检察机关审查起诉。

此外，针对调查中发现的监管部门履职不力等问题，当地纪检监察部门正对相关工作人员展开调查，强调将依规依纪依法从严处理，深挖彻查以确保处罚及整改到位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
4小时前
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
黎明佛山开骚妻女罕现身 8岁爱女超投入一特征同老窦如饼印 妻子阿Wing零表情惹关注
影视圈
18小时前
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
马浚伟履新衍生集团副主席  公开巨型办公室优越环境  巨窗尽览无敌山景拥私人咖啡角落
影视圈
16小时前
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
00:21
不适壮男路边休息猝死摇摇椅上 网民生命讨论成热搜︱有片
即时中国
17小时前
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小红书教9招「完美伪装香港人」惹议 来港4年总结「扮港人」精髓 网民睇到一点急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
17小时前
蔡楚辉摄
天文台｜黄色暴雨警告信号取消 今日大致多云 最高气温约29度
社会
3小时前
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
日女议员被爆疑曾拍AV 网民揪出番号旧片重登榜首
即时国际
16小时前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
2026-05-19 19:47 HKT
资料图片
沙田乙明邨61岁男子堕楼亡 重案组跟进调查
突发
4小时前