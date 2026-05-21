山西明长城遭煤矿损毁 4人涉非法采矿及毁文物被捕

山西省忻州市宁武县境内的明代长城遗址，近日被揭发遭当地一间露天煤矿企业长期破坏，导致文物遭受不可逆转的损毁。宁武县当局昨日（20日）发布通报，指已依法勒令涉事企业停产整顿，并对4名相关责任人采取刑事强制措施。

越界开采截断墙体

据内地传媒报道，涉事的神达朝凯煤业长期在矿区周边越界开采、违规排渣，甚至擅自开挖运输通道。此举导致长城遗址满目疮痍，多处墙体发生坍塌，部分更被「拦腰截断」，对这项省级文物保护单位造成永久性破坏。

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遥感卫星技术图片证实明长城被破坏。指尖新闻

官方通报。

翻查资料，宁武县现存明长城约39公里，以夯土结构为主，属明代晋北防御体系的重要遗存。当局早于沿线明确划定本体两侧10米为保护范围，向外200米为建设控制地带，并立有保护界桩。

官方彻查监管失职

针对事件，宁武县委及县政府已成立工作专班展开全面核查。根据阶段性核查结果，当局已对4名相关责任人以涉嫌非法采矿罪及损毁文物罪采取刑事强制措施，待进一步搜集及完善证据后，将按程序移交检察机关审查起诉。

此外，针对调查中发现的监管部门履职不力等问题，当地纪检监察部门正对相关工作人员展开调查，强调将依规依纪依法从严处理，深挖彻查以确保处罚及整改到位。