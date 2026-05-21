普京访华｜中俄联合声明点名谴责特朗普「金穹」计划 批大幅提升外空冲突风险

新华社报道，中国和俄罗斯5月20日发表关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明。声明中，中俄两国元首罕有地采取极其强硬的措辞，点名谴责美国总统特朗普（Donald Trump）推行的「金穹」（Golden Dome）导弹防御系统计划，直指该项目全盘否定了国际战略平衡的核心原则，正将外太空「武器化」，对全球安全造成严重破坏。

新华社报道，应中华人民共和国主席习近平邀请，俄罗斯联邦总统普京于2026年5月19日至20日对中华人民共和国进行国事访问。两国元首在北京举行正式会谈，并共同出席2026－2027年「中俄教育年」开幕式。中华人民共和国国务院总理李强同俄罗斯总统普京举行会见。

《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明》涵盖经贸、基础设施和民间交流等合作领域。其中谈到国际局势方面，双方指出，某些核武器国家和其盟友在境外部署陆基中短程导弹的计划和行动对其他核武器国家构成威胁。令人关切的是，相关导弹飞行时间短且适用于高精度大规模打击位于其他核武器国家境内的重要关键设施和目标。与此同时，某些军事同盟和集团内的核武器国家以及非核武器国家实施「主动抑制发射」、「深度精准打击」、「杀伤链」、「反击能力」等战略，实行先发制人、预防性导弹打击，对敌人进行斩首、解除武装，类似的行为是严重的不稳定因素，对被打击国家构成战略威胁。双方对此种破坏地区稳定与全球安全的挑衅行为表示强烈谴责，将联手应对。

双方认为，美国「金穹」计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统，抵御包括任何「势均力敌」对手的所有导弹从发射前准备到飞行所有阶段的威胁，对战略稳定造成显著破坏。该计划全盘否定了战略进攻性武器与战略防御性武器之间相互联系的不可分割性这一维护战略稳定的核心原则，大幅提升外空冲突风险，将外空武器化并使之成为武装对抗场所，违反《关于各国探测及使用外空包括月球与其他天体之活动所应遵守原则之条约》（即《外空条约》）和平利用外空的宗旨目标，导致局势雪上加霜。

双方反对在外空放置任何武器、对外空物体使用或威胁使用武力，或利用外空物体使用武力，反对个别国家将外空用于武装对抗的企图，反对开展旨在谋求军事霸权和将外空界定为「作战疆域」的政策。因此，双方指出，研究、实行天基拦截的美国「金穹」导弹防御系统对国际安全造成严重的消极影响。双方强调，该计划极大地增加外空武装冲突的风险，助长在外空放置武器的行为并使武装冲突波及外空，促使对外空物体使用或威胁使用武力，或利用外空物体使用武力，背离《外空条约》中规定的和平利用外层空间之宗旨目标。

双方对部分名义上的欧洲无核国家发表的带有拥核倾向的声明表示关切，呼吁国际原子能机构予以密切关注并确保对此类国家的核材料及行为进行应有的监管。

双方坚决呼吁有关核武器国家及其无核盟友尽快废除其国家间「核共享」、「延伸威慑」等破坏稳定性的安排，在国家与集体安全政策中采取必要措施，不在其军事同盟内复制新的「核共享」、「延伸威慑」安排。

双方一致认为，美国、以色列军事打击伊朗，违反国际法和国际关系基本准则，严重破坏中东地区局势稳定。强调冲突当事方应尽快重返对话谈判轨道，防止战火蔓延和外溢。呼吁国际社会秉持客观公正立场，推动局势朝缓和方向发展，共同捍卫国际关系基本准则。

双方主张实现加沙持久停火，认为这有助于维护局势长期稳定、向所有需要的人提供畅通无阻的人道主义准入。双方确认应在公认的国际法基础上、以「两国方案」为中心，全面公正持久解决巴勒斯坦问题，建立独立、繁荣、领土完整的巴勒斯坦国，同以色列和平、安全共处。

双方支持叙利亚维护国家主权、独立、统一和领土完整，认为叙利亚过渡政府应坚定反对一切形式的恐怖主义和极端主义。