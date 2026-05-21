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普京结束访华前与习近平茶叙 习：中俄关系延续高质量发展

即时中国
更新时间：02:20 2026-05-21 HKT
发布时间：02:20 2026-05-21 HKT

俄罗斯总统普京已于周三（20日）晚上结束对中国的国事访问，乘搭专机离开北京。在离京前夕，国家主席习近平在北京人民大会堂与普京举行茶叙，为这场备受国际瞩目的元首会晤画上句号。习近平强调，中俄关系在双方努力下定能延续高质量发展，竿头日进；普京则形容此行务实高效、成果丰硕。

习近平：开创新型大国关系范式 为变乱世界注入稳定性

据新华社报道，习近平在茶叙中回顾了两人的多年交往。他指出，多年来他与普京总统保持频密交往，共同引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续走深走实，不仅推动两国睦邻友好更加深入人心，更开创了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型大国关系范式。

习近平表示，中俄关系的深化为当前「变乱交织」的世界持续注入了宝贵的稳定性。他提到：「今天我同普京总统又就推进中俄全面战略协作伙伴关系达成新的重要共识。为者常成，行者常至。相信在双方不懈努力下，中俄关系一定会延续高质量发展态势，竿头日进，更上层楼。」

普京赞行程高效成果丰 期待以俄中确定性贡献世界

普京则对中方的热情接待表示感谢，并高度评价此行的丰硕成果。他表示，这次访问务实且高效，在过去两日，他与习近平共同回顾了俄中关系的发展历程，并就广泛的议题深入交换意见。

普京强调，此行明确了下一步两国的合作方向，非常有利于确保俄中关系始终保持蓬勃发展的势头。他续称，俄方期待未来继续与中方保持密切沟通，加强战略协调，并以俄中关系的「确定性」与「稳定性」，为世界和平与繁荣作出新贡献。

在紧凑的行程中，两国元首除了签署多份双边合作文件及推进能源专案外，亦在会晤中就乌克兰危机等共同关心的国际热点问题，深入交换了意见。

 

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