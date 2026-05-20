普京访华︱与「中国男孩」26年后重聚 人民大会堂互问好

5月19日至20日，俄罗斯总统普京对中国进行国事访问。除了中俄元首为两国关系进行一系列的讨论外，普京亦在今日（20日），于人民大会堂与2000年在北海公园合影的中国男孩彭湃再次见面，两人握手互相问好。



2000年7月17日至19日，普京以俄罗斯联邦总统身份首次出访中国。那次访问中，普京参观游览完故宫后突然提议到北海泛舟。



相关新闻：普京访华︱乘「俄版劳斯莱斯」Aurus专车 挂中国「888」车牌惹关注

当时，普京与一位叫彭湃的中国小男孩交流。中新社摄影记者毛建军拍下当时的情景。普京当时搂著澎湃，右手轻抚其头，微笑看镜头。



26年转眼过去，中新网报道，彭湃长大后毕业于莫斯科国立汽车与道路交通大学，目前在一家大型中国公司担任工程师。朋友甚至用俄语名字称呼他帕维尔（帕沙）。



近日，彭湃接受传媒访问时表示，「没想到时隔26年还能有机会和他（普京）再次相逢，这应该不是双重的收获，应该是双重的100倍！」