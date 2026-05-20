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广西农夫车堕河酿10死惨剧 村妇为赚百元首日返工即遇难

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更新时间：17:30 2026-05-20 HKT
发布时间：17:30 2026-05-20 HKT

上周六（16日）晚上，广西河池市环江县一辆载有15人的皮卡（香港又称农夫车），途经永权村肯任屯漫水桥时堕河，其中5人获救，最终有10人遇难。

极目新闻报道，遇难的村民都从事种红薯散工，大多沾亲带故。他们一天工资料只约一百多元（人民币‧下同），是农村留守人员重要收入来源。可—惜这次却让10名死者走上不归路。

10名失踪者证实全部罹难。
10名失踪者证实全部罹难。
10名失踪者证实全部罹难。
10名失踪者证实全部罹难。
当局人员于出事现场量度水位。新华社
当局人员于出事现场量度水位。新华社

相关新闻：广西农夫车堕河惨剧 全部失联者被寻回共酿10死

悲剧中，其中一名死者是李宏的的妻子。李宏在洛阳镇上工作，家里在林场附近开了一家小店，妻子平时在家中看店。事发当天是周六，孩子回家后可以帮忙看店，妻子于是外出打零工。李宏指，出事一日是妻子上班的第一天。对于车辆突然堕河，对他来说如晴天霹雳。妻子最终证实身亡。

面对噩耗，李宏有些不知所措。孩子哭著要妈妈，他只能强忍悲痛，尽量安慰他们。200多公里外老家的亲戚听到消息，也赶了过来，希望能为安慰这个破碎的家庭，同时送别李宏妻子。

相关新闻：广西轻型货车堕河 增至6人遇难4人仍失踪

在周边工作的赵成一位亲戚的老爷和奶奶均在此次事故中遭遇意外，两人都是50多岁。

赵成表示，打零工的工人如果会骑车，就可以自己骑车走，如果不会骑车，则需要雇主安排车辆接送。各人每天工资约百多元，但对于居住在重重大山的村民来说，已经属于难得。
 

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