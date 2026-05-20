《监狱来的妈妈》│杀夫释囚主演电影 家暴内容惹议档期未明

由陕西杀夫案改编并由本人主演的内地电影《监狱来的妈妈》，去年勇夺国际影展大奖，却在内地公映前一周，遭遇网民大规模抵制。片方被批将杀人犯「洗白」成反家暴女英雄，女主人公坐牢期间参与拍摄也引发质疑。影片制片人回应称，判决书明确提及当事人受暴细节，并非刻意美化。受连日争议影响，电影原定本月30日上映，但如今档期未明。

片方宣传称，故事改编自主演赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历，她因反抗家暴而意外杀夫入狱，以及出狱后如何与家姑及儿子修复关系。赵箫泓及其儿子、家姑均为本人出演，成为影片亮点。凭借本片，赵箫泓去年拿下圣塞巴斯蒂安电影节最佳主角银贝壳奖。

《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。

内地电影《监狱来的妈妈》去年勇夺国际影展大奖。

《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。

《监狱来的妈妈》是主角赵箫泓（原名赵晓红）的真实经历。

判决书证事件与剧情不符

然而，有网友深挖案件判决书后，质疑事实并非「家暴」「过失杀人」。根据二审刑事裁定书，2009年4月15日晚，赵与丈夫因家务琐事争执厮打，持刀刺向丈夫胸部致其死亡，最终以「故意伤害罪」判处监禁15年，剥夺政治权利5年。网友认为，法院并未认定其遭受家暴及正当防卫。

面对洗白质疑，电影制片人沈芬在微博回应称，判决书明确提及案发当晚赵的丈夫「用拳头打她的头」「用脚踢她后腰」等施暴细节，影片表达「因受暴而反击」的悲惨动机，「不等于承认行为合法」。

影片另一争议焦点，在于服刑人员拍摄商业片，本人出演主角更被批为突破「劣迹艺人」禁令底线。电影编剧秦晓宇曾表示，影片从2018年起筹备，以「拍摄监狱教育改造纪录片」的名义申请司法部批准，赵箫泓在服刑期间便参与拍摄。

服刑人员拍商业片惹争议

北京安剑律师事务所周兆成律师对《大河报》表示，《监狱法》规定，服刑人员原则上禁止参与商业电影拍摄，仅允许非商业性改造相关活动。若片方假借公益名义获批，实则制作商业影片，则违反监狱规定。

该影片近日受到大规模抵制，豆瓣平台涌入数千条「一星抵制」短评。片方前日表示，因舆情发酵，正与上海电影局协商调整档期，上映时间暂未确定。上海市电影局昨日称，已在跟进处理。目前，赵箫泓的微博、抖音账号均被封禁。