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四川男睇咸网误信上门按摩广告 堕骗局惨失¥5.4万

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更新时间：18:30 2026-05-19 HKT
发布时间：18:30 2026-05-19 HKT

网上诈骗陷阱处处，稍一不慎随时蒙受损失。上游新闻报道，四川攀枝花仁和区近日发生网络诈骗事件。一名男子浏览色情网站，轻信同城上门按摩广告而堕入圈套，累计被骗54151元（人民币‧下同）。

据仁和公安分局负责人指，当区居民包某（化名）在浏览色情网站时，看到同城上门按摩广告，随即按照指引下载不明软件。注册后，客服告知其需完成三次转账认证方可解锁服务，且转账可获得回赠。

下载不明软件中招

包某最两次通过支付宝扫码转账，每次都成功获回赠，但后来，对方以账号出错为由，要求包某继续转账解封账号才能回赠、提现。包某先后向指定银行账户转账5000元、20000元，尝试提现失败后，对方又以操作不当账号被封为由，让其再次转账28000元，承诺完成后可全额提现。

包某转账后，对方又称提现金额过大，需更换财务助理处理，包某按指示操作后仍无法提现，才意识到被骗并报警。此次诈骗中，包某共计被骗54151元。目前，警方正在进一步处理中。
 

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