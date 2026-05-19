陕西男揭妻出轨心软未离婚 养双胞胎2年始知3女儿全非亲生

陕西有男子在与妻育有一女后，发现妻子出轨，提出离婚时，对方以已怀有男子的双胞胎，成功得到丈夫原谅。不料，人妻诞下孖女后，依然偷食成性，丈夫起疑后与3名女儿验DNA，揭发全部不是亲生。不过，戴绿帽多年的男子，仍希望能扶养「大女儿」。

大女儿意外爆母出轨

据河南电视「小莉帮忙」报道，陕西的李先生（化姓）反映，他2017年认识妻子，拍拖四个月结婚，2018年9月大女儿出生。

2024年，大女儿无意间说了母亲与一陌生男子带她去水世界游玩，母亲与男子玩得无形时，更险些让自己溺水，令李先生起疑。

数天后，李先生父亲在街上看到媳妇与陌生男子逛街。李先生强行查看妻子手机发现，「从手机上查到她打车去酒店开房的行程，以及看到她给别的男人买衣服的记录，从行车记录仪上发现妻子和陌生男人约会、打电话……」。



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深信已被戴绿帽的李先生，当时提出离婚，但妻子即取出一份超声波检查报告，指已怀上李先生的双胞胎，救取李先生原谅。李先生一时心软，决定给妻子一次机会。

孖女出生后，以为生活可以重回正轨的李先生，却在今年4月，发现妻子常常拔掉家中CCTV电源线，二人争吵后，妻子即带著大女儿离家出走。

冀抚养大女儿免影响成长

同时间，李先生偶然看到「江西男子结婚16年3个孩子均非亲生」的新闻，越想越不妥下，于是为3名女儿做了亲子鉴定，结果3名女儿全是他人孩子。

李先生妻子至今没有出面解释事件。但李先生表示，希望能获得大女儿的抚养权，让孩子能够得到妥善安置，不愿意让孩子因此受到影响。

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内地律师席军旗表示，如果该男子所述属实，女方婚内出轨并隐瞒三名子女非男子亲生的事实，构成欺诈性抚养，男方可依法提起亲子关系否认之诉，同时有权提起离婚，可主张返还多年来支出的抚养费、鉴定费等，还可以要求女方承担精神损害赔偿，分割夫妻共同财产时，可要求法院对过错方少分或不分。