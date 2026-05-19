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柳州5.2级地震︱同日再生5.2级极浅层地震 路面现3米深坑逾万人须转移

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更新时间：10:35 2026-05-19 HKT
发布时间：10:35 2026-05-19 HKT

广西柳州18日凌晨发生5.2级地震，导致一对年老夫妇死亡。同日晚9时44分，柳南区再发生震源深度仅8公里的极浅层5.2级地震，令大量民众不敢逗留室内，逃到户外避险。当局目前已将超过一万群众，转移到安全地点。

已设99个临时安置点

综合内媒报道，柳州市柳南区18日0时21分发生黎克特制5.2级地震，震源深度8公里，造成最少2死5伤，最少13楝楼房倒塌后，同晚9时44分再发生一次5.2级地震，震源深度8公里。

同日发生两次5.2级极浅层地震，令灾区许多楼房有裂痕，路面出现了较大面积的塌陷，部份深逾3米。官方形容为「300年一遇」的地震，是当地自1695年清朝康熙年间以来最强地震。

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18日晚的地震，令许多灾民吓得立即逃到户外避险。《南方都市报》现场记者指，昨晚地震时身处柳南区太阳村镇上等村的村委会附近，亲历了这场地震，「第一次看到地面出现波纹，整个人都弹了起来，感到有些腿软」。

当局已在多处设立临时居民安置点，搭建多个蓝色帐篷供民众休息，现场亦有即食面及饮用水等供应。

据现场救援人员表示，震区已设置临时安置点99个，集中安置群众4000余人，另有7000余人已转移至安全区域。

 

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