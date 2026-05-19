中国观察：5月24日迎来首位香港太空人？

随着神舟二十三号船箭组合体上周六顺利转运至酒泉发射区，网络各界掀起发射时间热议。众多航天爱好者、科普博主结合历次发射规律与轨道数据推算，普遍认为24日（周日）晚上11点左右，为本次任务最佳发射窗口。

按照神舟系列一贯流程，船箭进驻发射区后，会开展最后阶段调试与气象研判，历来多在7日至8日内择机升空，时间恰好落在5月下旬。有「天文迷」依据太空站轨道、对接时机与地面测控条件，认为22日至24日为黄金发射期，其中24日的条件最为合适。

相关新闻：星岛独家｜未升空先升职 入选载荷专家警队女总督察 黎家盈晋升警司

尽管官方暂未公布精确时刻，但民间多方数据汇总得出的结论，早已具备一定准确性。

本次神舟二十三号之所以引人注目，在于官方公布的神舟二十三号专属任务标志，暗藏「香港密码」，被解读为香港太空人即将诞生的明确「剧透」。

标志设计融合传统文化与航天元素，飘逸柔美的「仙女」形象，暗示本趟任务将有女性太空人。图案之中形似香港市花洋紫荆的五瓣纹样，寓意更为明显。标识中三颗五角星，对应「1指令长+1驾驶员+1载荷专家」的乘组配置，刚好为香港载荷专家预留席位。

而来自香港的唯一准太空人就是经过层层选拔与严格训练的警队女将黎家盈。本身是电脑科学专家的她，2023年起开始在内地受训，据悉表现优良，身心素质均达到太空执勤标准。

倘若最终确认5月24日顺利发射，黎家盈极有可能当日搭乘飞船奔赴星海，一举成为历史上首位香港太空人，也将是继刘洋、王亚平、王浩泽之后，升空的第4位中国女性。这不仅是属于她个人的圆梦时刻，也是香港融入国家航天事业发展的重要里程碑。

纪晓华