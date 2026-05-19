恐怖教学︱少年写求救信被打至开脑失视力 湖北成长基地教官被刑拘

湖北有成长基地有13岁男学员，疑因不堪管束，写求救字条遭教官发现后，被人打至头骨骨折、身体多处受伤，经7小时开颅手术后，右眼仍未恢复视力。涉事教官已遭刑拘。

获保证不会体罚

据海报新闻报道，江西九江的张先生，早前把13岁儿子张浩（化名）送到湖北阳新县黄颡口镇宏志达青少年成长基地，以隔绝不良朋辈及改善逃学问题。



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张先生指，入读之前已获基地方面保证，不会体罚，只会透过专业方式与传统文化教育协助学生改变行为。随后，张先生支付3.28万元人民币，报名为期六个月的培训课程。

张先生表示，儿子入校后，有自称「班主任」的张某，与家长建立微信群，表明张浩半年内不得离校、家长也不能与张浩通电话或视频，只可经微信群的照片及影片，了解情况。

校方讹称儿子摔伤

5月10日母亲节当天，家属收到基地发来的感恩信，但隔日下午，张浩母亲接到张某通知，称孩子摔伤。

张先生方面指，儿子先被送入当地诊所，再辗转送往武汉大学人民医院。11日晚，家属赶到急症室见到张浩时，发现其眼、耳、后脑及手部均有伤痕，经保证不将他送回基地，儿子才说出实情，指「身上的伤也是班主任打的」。

张浩指，入校后，被宿舍同学欺凌，5月10日晚间，他写下求救纸条，请即将离校的学员协助联系母亲，但被班主任张某发现。

经7小时开颅手术

张某先后以木戒尺、铁通殴打，张浩被打得跪在地上后，张某对他拳打脚踢至张浩晕倒。

张浩声称，被打晕当晚，张某并无任何治疗措施，躺了一夜后，张浩右眼看不到东西，张某只用鸡蛋给他滚伤口消肿。

湖北省人民医院CT检查结果显示，张浩右侧额窦骨折、额窦积血，眼眶周围软组织肿胀，并伴有多处鼻窦炎症。5月12日，张浩接受长达7小时的开颅手术，但右眼目前仍无法视物。

张先生表示，儿子后续治疗费用预估需30万至50万元。

家属报警后，阳新县公安局黄颡口派出所已派人赴基地进行现场勘查，涉事教官张某使用的戒尺及铁质扫把等物品已被扣押。

湖北阳新县联合工作专班18日通报，指接案后已于12日，将涉案的27岁张某控制，15日，以涉嫌故意伤害罪将其依法刑事拘留。目前，张浩正在医院接受治疗，无生命危险。阳新县市场监管、教育等部门已依法依规责令涉事公司停业整顿。