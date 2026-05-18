蛇出没注意︱深圳5月以来频传蛇咬人 一文睇清高危时段及衣著

深圳踏入5月以来，不断有民众遭到蛇咬伤，部份是毒蛇，有医院指5月至今，每日最少接诊2-3宗被蛇咬的伤者。医生提醒，傍晚、凌晨，要避免走近草丛、绿化带，特别是避免穿著拖鞋、凉鞋，以免被蛇咬。

有医院日收2-3蛇咬人个案

据广东电视台报道，深圳今年5月的毒蛇咬人事件激增，多间医院每日均接收到被蛇咬的伤者。

深圳民众张先生日前在屋苑散步时被蛇咬伤。今日关注

5月以来，深圳不断有民众被蛇咬伤，过半涉及竹叶青蛇。今日关注

深圳备有抗蛇毒血清的医院。小红书

5月以来，深圳不断有民众被蛇咬伤，过半涉及竹叶青蛇。小红书



相关新闻：伊波拉病毒︱接触汗水口水可「中招」死亡率最高9成 一文睇清传播途径与症状

深圳中医院急诊科副主任李成宾表示，5月以来，医院每日都接收到2-3宗被蛇咬伤患，蛇伤患者有上升趋势。

一名在17被蛇咬的伤者张先生表示，他于居住的屋苑楼下散步时，走著走著感觉脚后跟被什么东西咬到了，一看是一条蛇，于是立即用手机把全身青色的蛇拍下，然后去求医，目前正在康复中。

伤人个案竹叶青蛇占六成

李成宾指，随著气温升高，深圳已开始蛇类出没高发期。

据「第一现场」指，在深圳咬伤人的蛇类中，六成以上是竹叶青蛇。70%以上事件发生在小区绿化带、公园草丛、落叶堆及电动车停放区。例如宝安区一女子踩中竹叶青被咬，脚部肿胀两周才恢复。

李成宾提醒，傍晚至凌晨，是被蛇咬的高危时段，民众应避免走近，特别是穿著凉鞋、拖鞋者，遇到蛇时更易被咬伤。

如不幸被蛇咬伤，伤者应立即远离现场，在可能情况下拍摄咬人蛇的种类，便于对症治疗。伤者亦切忌奔跑，尽快到有抗蛇毒血清的医院求诊。