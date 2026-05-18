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柳州5.2级地震︱夫妻证遇难失踪91岁翁获救 灵犬震前40秒狂吠救全家︱有片

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更新时间：14:41 2026-05-18 HKT
发布时间：14:41 2026-05-18 HKT

广西柳州市柳南区18日凌晨发生5.2级地震，造成最少13栋房屋倒塌、3人失踪，逾7000居民要紧急疏散。当地抗震救灾指挥部18日早上证实，其中2名失踪夫妇已死亡，目前仍搜救另一失踪者。有灾民透露，家中饲养的柴犬在地震前40秒狂吠，令全家人及早逃出空地零损伤。

 

新华社报道，地震中最后一名失踪者已找回，该名91岁老翁被困在倒塌的瓦砾下，搜救人员于18日早上11时许，成功救出，经医务人员确认，生命迹象平稳，已送医救治。

7栋自建房倒塌

新华社18日报道，指柳州抗震救灾指挥部消息，截至18日早上8时14分，救援人员在柳南区太阳村镇太阳村社区现场，救出2名被困者，经医务人员确认已失去生命体征。

死者分别为63岁男性蓝某，及其53岁妻子蓝某鸾。剩余1名失踪者目前全力搜救中。


相关新闻：广西柳州5.2级地震3人失联 逾7000人疏散 13栋房屋倒塌

地震中，倒塌的主要是建于该镇沿街的自建房，太阳村镇7栋自建房已倒塌，部份房屋被震裂。这次地震，柳州、南宁、桂林、贵港、梧州、河池、来宾等城区均有明显震感。

有灾民在网上透露，地震前40秒，家中的柴犬突然狂吠，令全家人提早察觉有异，当地震一来，全部能第一时间逃生，仅用20秒便全部移至室外躲避，免受房屋倒塌的危险。

太阳村村民黄女士向中新社指，地震时正在睡觉，被母亲喊声惊醒，赶紧逃出。她家没有人员伤亡，但发现前面一排房子都倒了，许多邻居也纷纷跑出家门。

柳州市市民广场附近，大批民众聚集，在广场上搭起帐篷避险，周边道路停满了汽车。

柳州市民刘所菊说，她在睡梦中被地震摇醒，「看见风扇不停摇晃，赶紧穿好衣服下楼」。市民黄女士则表示，5月17日已感受到多次地震，这次5.2级最强烈。「全家人都被晃醒了，很害怕，现在带著帐篷打算今晚睡广场上。」

据广西地震台网正式测定，此次地震发生于18日00时21分，震中位于柳州市柳南区太阳村镇(北纬24.38度，东经109.26度)，震级5.2级，震源深度8公里。

 

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