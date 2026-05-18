中国观察：特朗普晚宴致辞 弃即兴吹暖风

特朗普过往的演讲，素以随性即兴著称，张口就来。但此次他在北京的欢迎国宴致辞，通篇讲话结构严谨、史料扎实、层层递进，明显是一篇经过精心打磨的正式外交文稿。国宴期间，他更被拍到多次打开自己的讲稿看重点做准备。

大谈中美共同价值

这篇演辞最大亮点是刻意跳出中美的博弈及意识形态分歧，改为梳理中美250年的文明渊源。从1784年美国商船首抵中国、华人古称美国人「新来的人」，到美国开国元勋富兰克林刊载孔子箴言、美国最高法院镌刻孔子雕像。



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从中国名士立碑称颂华盛顿，到华工助力美国铁路建设、罗斯福总统助力清华大学创办，再到二战中美并肩作战的情谊，打破了过往舆论固化的「中美对立」印象。

除了讲历史，特朗普还强调中美共同价值，称「美国人民与中国人民有许多共同之处。我们都重视勤奋工作，重视勇气与成就。我们热爱自己的家庭和国家。我们有机会以这些共同价值为基础，为我们的后代创造一个更繁荣、更合作、更幸福、更和平的未来。」

看完特朗普这篇演讲，不禁想起其第一个总统任期时担任国务卿的蓬佩奥。蓬氏2020年发表了名为《共产党的中国与自由世界的将来》的演讲，充斥反华观点，如同「新冷战檄文」，与特朗普最新的「暖风」致辞，截然不同。

同样是特朗普政府，为何演辞的内容起了如此巨变？关键或在于历过这几年的角力，美方对中国的实力与立场已有更清醒认知，在目前内外局势压力下，意识到对华遏制难以奏效，务实合作更符合自身利益。

今年11月中期选举日益临近，特朗普亟需展现外交成果以提振支持率与共和党选情。

特朗普深知，在国际新格局之下，「能与中国谈出成果」比起「反华」更能体现其领导力，更能够为美国及美国人民带来更大的利好，也更能够延续其政治声望。

「不打不相识」之后，中美双方逐渐达成「合作为主、竞争有度、分歧可控、和平可期」的相处新模式，即今次习特会的最大政治成果──「建设性战略稳定关系」新定位。在此共识下，特朗普今后「翻脸」的机会相信将会大降，否则，以中国目前的反制力量，美方要付出的代价，将比「特朗普1.0时期」大得多。

纪晓华