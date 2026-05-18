广西柳州5.2级地震3人失联 逾7000人疏散 13栋房屋倒塌

广西柳州市柳南区周一（18日）凌晨发生5.2级地震，截至当日凌晨4时，事故已造成13栋房屋倒塌、3人失联，另有4人送院治理，均无生命危险，当局已紧急疏散7000多名居民。

中国地震台网测定，地震于18日凌晨0时21分发生，震央位于柳南区（北纬24.38度、东经109.26度），震源深度8公里。其后附近地区再先后发生5次2.2级至3.2级地震。

地震发生后，柳州市抗震救灾指挥部第一时间启动紧急应变，迅速统筹调度应急、公安、消防救援、自然资源、住建、交通、电力、水务以及民兵队伍等救援力量，组织开展人员搜救及群众转移工作，对辖区房屋建筑安全、供水供电系统、交通干道、桥梁、矿山及地质灾害隐患点开展。

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国务院抗震救灾指挥部办公室、紧急管理部对广西柳州市柳南区5.2级地震启动国家地震灾害四级紧急应变，派遣工作小组紧急赶赴当地指导抗震救灾工作。

目前当地已调派消防救援力量51辆车、315人前往震中区域搜救失联人员。目前震区通信、供电、供水、供气及道路交通大致维持正常运作。