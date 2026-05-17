日本一兰拉面︱北京惊现山寨店 错漏百出招牌「昭和」变「建国」

日本知名连锁拉面品牌「一兰」（Ichiran）以独门辣酱及豚骨汤底闻名，全球分店均大排长龙。然而，近日有网民披露，中国北京竟出现一间「山寨版一兰」，其招牌、商标设计以至菜单内容几乎全盘照抄，引起日本网民强烈愤慨。日本一兰总部随即作出回应，证实法务部门已著手处理相关维权事宜。

故意串错成「ICHRAN」？

综合媒体报道，有网民于社交平台X（前身为Twitter）分享照片，指北京街头出现一间外观与正版极度相似的「一兰拉面」。虽然整体视觉采用标志性的黑、红、绿三色，但细看之下仍能发现端倪。正版招牌标注「昭和35年创业」，山寨版则改为「建国65年创业」；英文名称原本是ICHIRAN，山寨版却少了个英文字I，变成「ICHRAN」原本的圆形图样亦被微调。

北京出现盗版「一兰」拉面，引发网友批评。左为正版一兰、右为中国盗版。 X平台

北京出现盗版「一兰」拉面，引发网友提醒、 X平台

北京出现盗版「一兰」拉面，引发网友提醒、 X平台

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不仅是门面，该山寨店于内地外卖平台「美团」上的菜单，亦完全复制正版的「一兰豚骨拉面」等选项。网民纷纷炮轰离谱，感叹「模仿得这么像，不仔细看真的会被骗」，亦有日本网民讽刺：「连乔丹（Jordan）都能变冒牌货，这就是他们的日常。」

一兰：北京无分店 法务部已介入

针对今次侵权事件，日本一兰官方紧急澄清，强调旗下所有店舖均为直营，从未进行任何加盟或品牌授权。官方指出，一兰在海外仅于香港、台湾及美国纽约设有直营店，目前在中国内地（包括北京）并无任何分店。

此事甚至惊动日本奈良市议员前往总部关切。一兰公关部门回复传媒查询时表示，法务部已全面掌握情况，并正与律师商讨后续程序。事实上，一兰过去亦曾多次遭遇商标被模仿的侵害，总部强调将积极采取法律行动以维护品牌权益。