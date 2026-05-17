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玛琉岩瀑布｜少女高空秋千堕崖惨死真相 调查：开关提前打开

即时中国
更新时间：14:45 2026-05-17 HKT
发布时间：14:45 2026-05-17 HKT

综合内地媒体报道，四川广安华蓥市玛琉岩探险公园本月3日发生一宗高空「瀑布秋千」（大摆荡）夺命意外，一名16岁少女从高空直堕撞崖惨死。事隔多日，官方调查小组公布事故真相，证实直接肇因为工作人员操作失误，将释放开关「提前松开」所致。目前，涉事景区已全面停业整顿，相关责任人已被警方依法采取刑事强制措施。

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证实安全设备未有松脱

意外发生后，网传影片中曾录得有人大喊「未绑紧」，一度令外界怀疑是安全带松脱酿成惨剧。惟当地应急管理局负责人受访时澄清，经查证后确认死者身上的安全装备当时已完全绑紧。该句呼喊声实为死者的同行友人为「吓唬她」而开的玩笑，讵料一语成谶。

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当局详细披露了事故发生的致命细节。正常情况下，游客穿妥装备后，应随滑轮沿导轨滑行至伸出操作平台约10米的安全位置（其正下方为悬空谷底），方能打开释放开关。然而，因涉事员工临场处置不当，在滑轮尚未抵达安全点时便提早松开关卡。导致少女垂直下坠时，未有足够的安全缓冲空间，头部直接猛烈撞向正下方突出的瀑布岩壁，最终伤重不治。

涉事项目缺乏法规监管

内媒深入调查进一步揭露，涉事的「大摆荡」项目在内地根本缺乏相关的国家安全标准。有别于已纳入特种设备严格管理的标准「悬崖秋千」，这类建于峡谷的极限冒险项目，一旦设计或人为操作出现微小偏差，即会导致游客撞向山体。

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此外，负责营运的「重庆探险营户外拓展有限公司」存在严重的安全管理漏洞。当局调查发现，营运方从未针对设施的安全风险点及完整操作流程进行正规培训，仅作简单的绳索捆绑示范，部分教练甚至未能通过基础技能考核。而该项目的安全检测报告中，亦完全缺乏对操作失误时的防坠落设计及应急救援评估。

针对是次严重的人为疏忽，公安机关已对涉事企业的责任人员采取刑事追责；华蓥市纪委监委亦正对相关监管单位的履职情况展开调查核实，扬言将依规依纪严肃问责。

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