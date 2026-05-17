广州长隆｜大熊猫「家和」因病猝逝 展区即日起暂停开放

广州长隆野生动物世界昨日（16日）通报园内大熊猫的最新健康状况。大熊猫「家和」因肺部感染衣原体继发心力衰竭，不幸于上周病逝；另一只染病的大熊猫「婷仔」经抢救后，目前病情相对稳定。为进一步排查健康隐患，长隆大熊猫中心区由即日起暂停对外展示。

肺部感染引发心脏衰竭

据央视新闻报道，园内大熊猫「婷仔」及「家和」近期先后出现食欲减退、嗜睡、咳嗽及发热等症状。长隆野生动物世界联同中国大熊猫保护研究中心，第一时间组织了中国农业大学动物医学院、华南农业大学兽医学院、中山大学孙逸仙纪念医院等多间权威医疗机构，展开跨学科会诊与全力抢救。

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经初步治疗后，两只大熊猫的病情一度好转。然而，至5月9日，「家和」因肺部衣原体感染引发心力衰竭，病情突然急剧恶化，最终于当日中午12时46分不幸离世。至于另一只染病大熊猫「婷仔」，在专家及医护人员的悉心监护和持续治疗下，目前体征已相对稳定。

全园健康排查未见异常

为确保园内其他大熊猫的健康与安全，当地动物防疫部门及中国大熊猫保护研究中心已组织专家及专业检测机构，对长隆园内所有大熊猫及其专属保育员进行了全面的健康排查，并同步开展环境采样检测，结果暂未发现任何相关异常情况。

尽管如此，为审慎起见及进一步排查潜在的健康隐患，广州长隆野生动物世界宣布，园内的大熊猫中心区由即日起暂停对外开放，直至另行通知。