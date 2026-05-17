为高考打气︱中南男大生拍加油片疯传 网民：帅到以为是AI︱有片

湖南有大学男生为了鼓励即将高考的学生，拍了一条加油影片，因当中一名男主角集齐形英帅于一身，令影片5日间收获20.5万次转发，30.6万点赞，男主成为全国红人，有网民更称他是「AI建模脸」、「帅到以为是AI」。

同时获香港大学取录

综合内媒及网络消息，爆红的男大生，是湖南长沙中南大学邓迪国际学院大四学生高宇恒。

对于自己忽然成名，高宇恒指完全是意外之喜，拍加油片前完全未有料到。他说，拍片是其学弟建议，由于自己也有两名堂妹今年高考，所以也说一拍即合，二人合拍加油片，以自身经验为尚有不足一个月要应试的考生打气。



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高宇恒是福建福州人，已获包括香港大学在内的多间名牌大学取录，但最终获获保研上海同济大学，未来希望做好研究外，也经营好自媒体。

不拒绝异性索联络方法

被网民称自己是「AI建模脸」，高宇恒有点不好意思，「大家的评价太夸张了，我就是普通大学生，视讯有AI氛围感，主要是画质修复的效果，现实中的我很平凡，是跟普通人差不多吧，就可能是稍微端正一点。借镜头传递一份纯粹的祝福，希望更多高考学子了解和走进中南大学。」



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天生明星脸的高宇恒，是否常被异性索取联络方法？他直言通常「问者不拒」，「但是可能不会有更多的讲话，因为我怕他（她）尴尬。」

网民纷纷留言，「颜值与才华双线上，优秀真的藏不住」、「这么帅肯定要做自媒体」、「又帅又有实力 太厉害了」、「最近总刷到他」、「星探呢，投错行了」、「我以为旁边那个人是ai……」、「最近看ai短剧多了还以为右边的的是ai 」。