湖南男子独自夜钓惨溺亡　家属向钓场索赔91万

2025年5月深夜，湖南长沙一名49岁男子刘俊（化名）约同事被拒后，独自前往长沙市望城区一处钓场夜钓，最终不幸堕海身亡。家属认为钓场未尽安全保障义务，一纸诉状将两名经营者告上法庭，要求赔偿死亡赔偿金、丧葬费等共计91万余元。。

男子独自夜钓示意图。iStock

经营者王鑫（化名）辩称，已特别提醒死者「喊个伴」，刘俊当时答应会联络同事，并转账120元钓鱼费。一小时后，王鑫再次微信询问同伴是否前来，刘俊回复「没有来」，坚持一人继续垂钓。次日凌晨4时45分左右，闭路电视显示刘俊头灯不断闪烁，4时48分后灯光完全消失，再无动静。当日下午，其遗体在池塘被打捞上岸。



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男子独自夜钓示意图。iStock

法院判决男子自身承担八成责任

5月14日，长沙市望城区人民法院判决刘俊作为完全民事行为能力成年人，应对自身安全负主要责任。明知夜钓风险高，且在经营者多次建议找同伴的情况下，仍坚持独自垂钓，自身承担80%责任。而钓场方面虽设置警示标识及救生设备，但存在钓位路面不平、无安全护栏、24小时营业却无夜间巡查、监控失效等多项安全隐患，在得知刘俊无同伴后亦未阻止或加强防护，需承担20%责任。

法院最终核定刘俊家属各项损失107万余元，判决钓场经营者赔偿18万余元（已扣除先前支付的5万元），另支付精神损害抚慰金2万元。双方均服判，判决已生效。