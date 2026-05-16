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天津男高中生偷拍性爱片校内散播 女前度遭同学霸凌患重度抑郁

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更新时间：14:14 2026-05-16 HKT
发布时间：14:14 2026-05-16 HKT

近日，天津王女士称其16岁女儿瑶瑶（化名）就读天津市伯苓高级中学期间，被同班17岁男生李某（化名）偷拍私密影片及录音，并在校内传播，导致瑶瑶长期遭受同学辱骂、孤立和霸凌。目前已被诊断为重度焦虑、中度抑郁，需休学在家接受治疗并24小时看护。

学校隐瞒长期请假

据王女士所述，2024年10月研学活动后，李某以补课为由将瑶瑶带到校外住屋发生性行为，期间在女生不知情下偷拍私密影片。两人分手后，相关音频及视频片段在2025年1月于校园扩散，瑶瑶随即遭霸凌。

从2025年9月至今年3月，瑶瑶以家长名义称自己身体不适，向学校请假近50次。期间，王女士多次向班主任及学校询问女儿在校情况，校方均反馈状态正常，未告知瑶瑶频繁请假及校园内的矛盾纠纷。2026年3月13日，王女士到学校开学费收据时，才发现女儿长期旷课，最终在汗幕找到孩子。

瑶瑶被诊断为重度焦虑、中度抑郁，需休学在家接受治疗并24小时看护。搜狐新闻
瑶瑶被诊断为重度焦虑、中度抑郁，需休学在家接受治疗并24小时看护。搜狐新闻
瑶瑶以家长名义向学校请假的聊天记录。搜狐新闻
瑶瑶以家长名义向学校请假的聊天记录。搜狐新闻

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王女士多次向校方维权，校方最初承诺开除李某，后改为「留校察看」，并建议受害女生转学，家长对此强烈不满，认为学校严重失职。

涉案男生被开除学籍

目前，警方已以「侵犯公民隐私权」对李某行政立案。王女士认为涉案行为已触犯刑法，委托律师追究刑事责任。律师指出，李某偷拍未成年女生私密影片并在校内传播，涉嫌侮辱罪及传播淫秽物品罪，且因受害人为未成年人应从重处罚。

警方已以「侵犯公民隐私权」对李某行政立案。红歌会
警方已以「侵犯公民隐私权」对李某行政立案。红歌会

5月14日，学校德育处回应称已对李某作出开除学籍和留校察看处分，后续将依警方调查结果进一步处理，并强调事件发生在校外。事件仍在调查中，后续发展备受关注。

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