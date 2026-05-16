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深圳西乡北帝古庙︱年轻人假日涌入参拜 ¥10解签当心灵充电

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更新时间：12:40 2026-05-16 HKT
发布时间：12:40 2026-05-16 HKT

求神问卜并非只有中老年人流行。深圳西乡的北帝古庙，近期在网络成为热话，许多年轻人前往参拜，假日更常现百人以上人龙，他们视到古庙拜神求签是心灵充电站，花¥10解签更是心理咨询的平替。

心理辅导平替

从社群平台搜索「西乡北帝古庙」，便会有许多帖子出现，大多是指在该古庙求子和问姻缘很灵验，也有网民会在找拜神搭子，想相约一同前往。

据内媒报道，西乡北帝古庙灵验之说在网上不断流传，令香火忽然大盛。有现场解签师傅指，近期多了很多20至40岁的年轻人前来求解签，当中又以女性为主。至于善信主要会询问事业和姻缘。


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每到周末假日，会有数以百计善信香客前往，免费解签处会出现长长人龙，随时要排队等候1至2小时，不少人为免久候，情愿光顾收费¥10的解签师。

有解签师傅指，在假日等繁忙时间，会忙得饭也没时间吃，有时甚至要边吃饭边为香客解惑。

虽然，网上也有信女分享，指在北帝古庙求维系姻缘，最终仍与男友分手；也有网民指，去年被指会出现真命天子，但到现在仍然单身。

不过，古庙人气已经传开，大量年轻人仍然热中前往，认为所费不多便可以求个心安，得到解签师傅指点宽慰，是心理辅导的平替，有效为紧张、迷惘的城市年轻人纾减压力。

深圳西乡北帝古庙拥有逾500年历史，为当地重要的省级非物质文化遗产。每年农历三月初三举办的「北帝三月三庙会」是深圳规模最大的传统民俗活动。

 

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