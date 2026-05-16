前珠海市长何宁卡落马 毕业于复旦「最牛班级」

广东省纪委监委昨日公布，广东省人大财经委原副主任委员何宁卡涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。何宁卡毕业于上海复旦大学数学系，同前国家副主席李源潮是同学兼室友。何宁卡曾任珠海市长，其搭档、前珠海市委书记李嘉2016年早已落马。

现年66岁的何宁卡，湖南平江人，出身复旦大学数学系77、78级（1982年前后毕业），该班级被誉为复旦「史上最牛班级」。恢复高考后首批精英汇聚于此，全班人数不多，却涌现大批顶尖人才，横跨政界、学界与金融界。

与前国家副主席李源潮是室友

何宁卡的同学包括哈佛大学教授孟晓犁、哥伦比亚大学教授应志良、美国斯坦福大学数学教授李骏等。据何宁卡的同班室友、复旦大学数学系教授吴宗敏回忆，前国家副主席李源潮和何宁卡是室友。

何宁卡1987年起在中国人民银行广东省分行工作，曾任广东分行办公室主任、珠海分行行长等职。1999年起，何宁卡离开金融系统，调往珠海市政府，历任副市长、市政府秘书长、常务副市长，2012年升为市长，2015年改任广东省发改委主任，2018年退居省人大。

何宁卡担任珠海市长时期的搭档、前珠海市委书记李嘉早于2016年被查，2018年因受贿罪被判处有期徒刑13年。