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特朗普访华︱椰树牌火山岩矿泉水爆红 中美双边会谈「座上客」成热话

即时中国
更新时间：13:00 2026-05-15 HKT
发布时间：13:00 2026-05-15 HKT

特朗普相隔9年后再次访问中国。行程安排一事一物都成为网络话题。中美元首昨日于人民大会堂举行双边会谈，除了会谈内容外，桌上摆放供出席官员饮用的椰树牌火山岩矿泉水成为网民焦点。

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椰树牌最为人熟悉的产品，当然是因其用身姿妙曼女模特儿照片包装的椰汁。但新闻联播放会谈现场画面，竟看到黄黑配色包装，印有密麻麻产品介绍的椰树牌火山岩矿泉水。网民即时议论纷纷。

椰树牌椰汁宣传经常被指擦边球。
椰树牌椰汁宣传经常被指擦边球。
椰树牌广告宣传语涉嫌违反广告法有关规定。
椰树牌广告宣传语涉嫌违反广告法有关规定。
大会向出席者提供椰树牌火山岩矿泉水。美联社
大会向出席者提供椰树牌火山岩矿泉水。美联社
大会向出席者提供椰树牌火山岩矿泉水。美联社
大会向出席者提供椰树牌火山岩矿泉水。美联社

有人认为，国内品牌「农夫山泉」、「百岁山」、「冰川5100」是否属更好选择，相反，包装平实的椰树牌矿泉水竟成为国家重要会谈的「座上客」。

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据悉，椰树牌火山岩矿泉水自2001年起就被指定为国家接待外宾饮料，至今已经接待过一百多个国家的元首和政要。

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其中，2022年北京冬奥会，亦有向俄罗斯总统普京使用。由于黄黑配色十分显眼，让人一眼就认出来这瓶来自海南的矿泉水产品。

这款矿泉江的水源地是海南澄迈马鞍岭火山岩深层水脉，水龄超万年，是高级天然矿泉水，不是地表水、江水、湖水。

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